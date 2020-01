Man opent op nieuwjaarsdag 29 jaar oude tijdscapsule IB

03 januari 2020

00u31

Bron: CBC Canada, BBC 0 Het leukste van het web In augustus 1991 heeft een elfjarig Canadees jongetje een brief geschreven aan zijn toekomstige zelf met de boodschap dat hij de enveloppe pas op 1 januari 2020 open mocht doen. De nu 39-jarige man voldeed nieuwsgierig aan dat verzoek.

Het idee voor de ‘tijdscapsule’ kreeg Mitch Brogan destijds van zijn inmiddels overleden grootvader Charles. In de brief doet de jongen een aantal voorspellingen, die door opa Charles zorgvuldig bewaard werden in zijn kantoor tot diens dood in 2007, waarna zijn kleinzoon, die jarenlang niet meer aan de brief gedacht had, de enveloppe weer in handen kreeg.

Whoops.. Made the funny papers again. https://t.co/AFp9RVWeCy Ambassador Yovano-Mitch(@ mitch_brogan) link

“Alles kwam terug”

Zoals beloofd wachtte hij met het openen van de brief tot 1 januari 2020… De inmiddels 39-jarige man uit London, Ontario, zei dat hij op voorhand zich niet veel kon herinneren van wat hij op het briefje geschreven had, maar alles kwam terug toen hij de enveloppe opendeed. In de enveloppe zat een klein opgevouwen papiertje en een half verkruimeld Canadees biljet van 1 dollar uit 1954. “Toen ik het briefje openvouwde, kwam alles terug”, zegt Brogan aan de BBC. “Terwijl ik naar de woorden keek, herinnerde ik me weer ongeveer hoe ik ze opschreef”, zegt de man.

De brief begon met zijn oude adres van het huis waar hij als kind woonde, de datum – 25 augustus 1991 en een kaart van de twee andere tijdscapsules die de jongen met zijn neefjes begraven had in hun opa’s tuin. Maar wat waren zijn voorspellingen en zijn ze uitgekomen?

Kolonisatie

De elfjarige Mitch voorspelde dat hij in 2020 getrouwd zou zijn, twee kinderen zou hebben en een huis, een boot, een auto en een vrachtwagen zou hebben. Hij zou een schrijver zijn of misschien zelfs advocaat. Hij zou maar liefst 450 Canadese dollar per maand verdienen… De jongen verwachtte dat de wereld in 2020 in een slechte staat zou zijn, zonder schone rivieren en meren. Ook zou de mensheid “andere planeten “teisteren” en “ze net zoals de aarde vervuilen”.

Naar eigen zeggen was Brogan een buitenkind die van fietsen en honkbal hield. De latere ondernemer – en niet schrijver of advocaat – had toen al ondernemerskwaliteiten, getuige de 300 dollar die de jongen samen met zijn vrienden die bewuste zomer verdiende door verschillende buren van een oorwormenplaag af te helpen.

Andere capsules opgraven

De voorspellingen die de jongen voor zichzelf had, zijn grotendeels niet uitgekomen. Mitchell Brogan is niet getrouwd, heeft geen kinderen en de mensheid heeft voorlopig nog geen andere planeten gekoloniseerd.

Toch is Brogan blij dat hij het briefje teruggevonden heeft. De man is van plan ook de andere twee capsules van hem en zijn neefjes op te graven uit de oude tuin van zijn opa als de nieuwe bewoners dat toelaten. “Ik denk dat ik zo lang in leven gebleven ben om dit nog mee te maken", zegt de man, die in 2007 verlamd raakte bij een ongeval waarbij hij werd aangereden door een dronken man.

Yesterday @mitch_brogan opened an envelope sealed for nearly 30 yrs. Inside are predictions he made as a young boy and a map - leading to two buried time capsules in Quebec. He joined @jnorthcottCBC to talk about those predictions and a treasure hunt decades in the making. #CBCNN pic.twitter.com/6mWPm3Ucop CBC Morning Live(@ CBCMorningLive) link