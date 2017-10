Man neemt make-uplessen zodat hij zijn vrouw kan schminken nu zij langzaam blind wordt ADN

12u25 0 Twitter - Het leukste van het web Een ouder koppel doet harten smelten na een virale post van een werknemer van een warenhuis. Brian en Jean zijn bekende klanten in de beautyafdeling van de lokale winkel en de reden is prachtig: Brian neemt samen met zijn vrouw make-uplessen omdat zij langzaam blind wordt en het steeds moeilijker wordt voor haar om het zelf te doen. Hij neemt het met veel plezier van haar over.

“Dit is waarom ik mijn job zo graag doe”, klinkt het in de post, die zondag op Twitter gedeeld werd door Scott Summers. “Maak kennis met Jean en Brian, twee van onze vaste klanten. Brian kwam vandaag langs voor een nieuwe make-uples. Hij doet elke dag de make-up van zijn vrouw omdat ze blind wordt. Een prachtig koppel, dat alles uit het leven haalt!”

Hoewel helaas niet duidelijk is waar of wanneer en door wie de foto oorspronkelijk genomen werd, raakt het verhaal een gevoelige snaar bij velen. De tweet over het koppel werd al meer dan 71.000 keer gedeeld en kreeg meer dan 220.000 likes.

