Man laat echtgenote na één jaar huwelijk schrikken met angstaanjagende trouwfoto IB

04 april 2018

01u29

Bron: abc.net.au, news.com.au 0 Het leukste van het web Op hun eerste huwelijksverjaardag had Vincent Alexander uit San Antonio, Texas, wel een hele speciale verrassing voor zijn vrouw Manda. Hij gaf zijn vrouw een ingekaderde foto van hun trouwdag. De vrouw kreeg echter de schrik van haar leven toen ze het pakje opendeed.

Aangezien de eerste huwelijksverjaardag traditioneel gezien de ‘papieren’ verjaardag is, vond Vincent Alexander het wel passen om een foto cadeau te geven. “Ik deed het papier van rechts naar links open, dus alles wat ik in eerste instantie zag waren Vince en ik in die prachtige lijst met op de achtergrond die mooie schuur”, zegt Manda, die zich dood schrok toen ze tot slot het papier helemaal van het pakje trok. “Pas toen zag ik de clown! Ik begon heel hard te lachen, maar was ook wel gechoqueerd. Ik dacht eerst dat het gefotoshopt was, want ik kon me niet voorstellen hoe hij dat voor elkaar had kunnen krijgen zonder dat ik er op de trouwdag vanaf wist…”

Clown

Grijzend begon Vince haar toen uit te leggen dat de griezelige clown eigenlijk zijn broer was en dat zelfs de fotografe mee in het complot zat… Vincent wilde namelijk een clown op het huwelijksfeest, maar Manda zag dat aanvankelijk niet zitten. “Ik wilde eigenlijk een clown voor het cocktailuurtje tijdens de receptie”, zegt Vincent. “Gewoon om ballonnendieren te maken en wat grappen te verkopen, maar dat zag Manda niet zitten. Uiteindelijk liet hij het idee vallen, omdat hij zag dat Manda er helemaal geen zin in had, hoewel ze uiteindelijk tóch had toegegeven. “Maar ik zag dat ze het eigenlijk maar niets vond.” En daarom startte hij zijn geheime plan B op: een clown vinden die stiekem wilde poseren op hun trouwfoto’s. “Ik begon overal rond te vragen in San Antonio, waar ik woon, maar niemand wilde dat doen. Ze wilden hun reputatie denk ik niet schaden, aangezien ze goede performers zijn.”

Broer

Uiteindelijk vroeg de man zijn jongere broer Matthew om voor clown te spelen terwijl hij samen met Manda poseerde voor de huwelijksfoto’s. Fotografe Megan Bowling werd ook betrokken bij het complot. “Ik dacht echt niet dat hij er mee door zou gaan”, zegt ze. “Op de trouwdag kwam hij naar me toe en lichtte hij me in dat zijn broer het clownspak zou dragen. Ik was verrast dat het dus écht doorging.”

Pas een jaar later werd het hele complot onthuld aan Manda, die al die tijd van niets wist. In een Facebookfilmpje dat inmiddels viraal gegaan is, is te zien hoe de stomverbaasde Manda reageert op het unieke cadeautje. Waar ze de foto gaan hangen, is niet bekend gemaakt, maar Manda zegt wel dat de hele actie “precies laat zien wie mijn man is: “we zijn erg speels en dan vooral mijn man, die erg grappig is.”