Man kan niet meer schakelen door enorme berg eikels die eekhoorn in zijn wagen heeft verstopt

Bron: The Independent 17 EPA/Thinkstock Het leukste van het web Toen Andrew Wilkins (25) thuiskwam van vakantie, merkte hij dat hij nog amper kon schakelen met de wagen. Een bezoek aan de garage bracht de bijzondere oorzaak aan het licht.

Man's car breaks after squirrel fills it with hundreds of acorns https://t.co/O4mZCK2Tfw Gimme that(@ hendonmaddog) link

Andrew en zijn vriendin Jenna vertrokken op 20 november voor vijf weken op vakantie. Het koppel liet hun Volkswagen Golf achter bij de vader van Jenna nabij Crawley in Surrey.

Toen ze terugkeerden op 23 december, vond Andrew dat zijn wagen niet meer zo soepel reageerde dan voorheen. Schakelen ging veel moeizamer. Op 29 december had hij een afspraak bij de garage. Vooraleer Andrew naar de garage reed, besloot hij om de wagen nog een poetsbeurt te geven. Het was toen dat hij een bijzondere ontdekking deed.

"Ik opende het handschoenenkastje en het lag vol eikels", aldus de Brit. "Ik vroeg daarna aan de automonteur om eens een kijkje te nemen en hij kon zijn ogen niet geloven."

Een half uur later kreeg de man een telefoontje van de garage. Hij kreeg te horen dat de eekhoorn de hele wagen had gebruikt om zijn wintervoorraad aan te leggen. Daarom kon hij nog amper schakelen. De eikels zaten overal: achter de bekleding, onder de motorkap en in de versnellingsbak. Monteurs troffen eveneens een dode rat onder de motorkap aan.

Het was een heel huzarenstuk om alle eikels te verwijderen. De klus nam enkele uren in beslag en kostte 168 pond (omgerekend 190 euro).

Andrew is blij dat hij zijn auto terug heeft maar voelt ook mee met de eekhoorn omdat zijn hele wintervoorraad- waar het diertje zo hard had voor gewerkt - nu om zeep is.

Squirrel fills man's car with hundreds of acorns https://t.co/Jyj009JDuk via @MailOnline #Animals #news #funniest The 1•1•2(@ SocailNews) link