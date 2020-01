Man kaapt favoriete Disneyfilm vriendin voor meest romantische huwelijksaanzoek ooit KVDS

10 januari 2020

09u30 20 Het Leukste van het Web Een Amerikaanse man heeft zijn vriendin op de meest romantische manier ten huwelijk gevraagd. Lee Loechler nam zijn geliefde mee naar een bioscoop om samen naar haar favoriete Disneyfilm Doornroosje te kijken, maar had een klein beetje gesleuteld aan het einde.

‘Klein beetje’ is eigenlijk een understatement, want de man had maar liefst een half jaar aan zijn aanzoek gewerkt, samen met een illustrator. Op beelden van een verborgen camera is te zien hoe zijn vriendin Sthuthi David plots fronst als de prins in een van de laatste scènes van de film de kamer binnenkomt waar Doornroosje ligt te slapen. Want dat gaat niet helemaal zoals verwacht.





In de zaal blijken achteraf allemaal familieleden en vrienden te zitten van het koppel. Kijk vooral helemaal tot het einde, want er was schijnbaar ook iets voorzien in het geval de cardiologe ‘nee’ geantwoord zou hebben op het aanzoek van haar vriend.