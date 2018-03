Man instrueert Uberchauffeur na dronken feestje per ongeluk om naar huis te rijden… vijfhonderd kilometer verderop IB

02 maart 2018

07u14

Bron: news.com.au, Twitter 0 Het leukste van het web Een nachtje uitgaan met oude vrienden van zijn oude universiteit in Morgantown in West Virginia is uitgedraaid op een duur grapje voor de Amerikaan Kenny Bachman. De man uit New Jersey instrueerde na een lange nacht doorhalen zijn Uberchauffeur om ‘naar huis’ te rijden en viel vervolgens als een blok in slaap.

Toen Kenny Bachman uren later wakker werd, zat hij nog steeds in de auto, maar wist hij niet waar hij was. “Op weg naar huis”, aldus de chauffeur. Daarop begon Bachman iets te dagen. In plaats van naar zijn accommodatie in West Virginia, bleek hij met zijn zatte kop de chauffeur geïnstrueerd te hebben om helemaal naar zijn thuisstad Sewell in Gloucester County in de staat New Jersey te rijden, zo’n vijfhonderd kilometer verderop…

De vijf uur durende rit, kostte uiteraard een aardig centje: de man moest duizend Amerikaanse dollar betalen voor de rit en vergoedde ook de chauffeur nog voor de tol die hij onderweg moest betalen, waarmee het totaalbedrag op 1635 Amerikaanse dollar kwam, ongeveer 1331 euro. Achteraf bleek ook nog dat hij een Uber XL besteld had, een duurdere variant van de ‘normale’ Uber.

Vijf sterren

Toch heeft Bachman alles zonder morren betaald. “Het is nogal gênant”, zegt de man, die aangeeft dat hij de chauffeur van de Uber het maximum van vijf sterren gegeven heeft bij de rating achteraf. "Ik had de hele dag al gedronken en 's avonds in de bar ook nog zeker tweehonderd dollar aan drank uitgegeven. Ik herinner me ook niet meer hoe ik in de Uber terecht ben gekomen en wat ik toen gezegd heb."

Het verhaal krijgt nog een staartje, want de man moet dit weekend weer terug naar West Virginia om zijn bagage op te halen, die hij nietsvermoedend in de accommodatie waar hij normaal gezien de nacht zou doorbrengen, had achtergelaten.

Vorig jaar namen drie Chinese zakenmannen nog een Uber om van Dallas naar Nashville te reizen nadat hun vlucht gecanceld was. Die trip duurde maar liefst elf uur.