Man in pak peddelsurft op de Hudson in New York naar het werk "om geld uit te sparen" Joeri Vlemings

25 juni 2018

10u18

Bron: New York Post, Storyful 1 Het leukste van het web Eunice Rivers kon haar ogen niet geloven toen ze donderdag vanuit een ferry een man, strak in het pak en met een tas, zag peddelsurfen op de beroemde Hudson-rivier . De Amerikaanse pers achterhaalde dat het om de 32-jarige Scott Holt uit Jersey City ging. Als komiek die het niet zo breed heeft, wou hij de files in New York op een goedkope manier omzeilen.

"Ik wou de tol niet betalen", reageerde Scott Holt laconiek achteraf. Het was een maf gezicht, zo'n man die netjes in het pak en met een tas rechtopstaand op een surfplank de Hudson overpeddelt. Holt zei dat hij nu eenmaal die plank thuis had liggen en dat hij er dan maar voor ging.

Met het drukke waterverkeer, de ruige wind en de verrassende golven was zijn onderneming niet helemaal zonder gevaar. Dat besefte Scott Holt, uit Jersey City, nadien zelf. "Ik had domweg geen veiligtheidstouw of reddingsvest meegenomen, dus als een golf mijn plank zou overspoelen, dan zou ik daar gewoon in mijn pak verdronken zijn", getuigde hij. "De slechtste manier om te verdrinken, opgekleed." En een paar keer viel hij ook bijna echt in het water.

Holt zei dat hij de rivier in ongeveer een half uur "droog" was over geraakt en dat hij zo mooi op tijd was voor zijn ochtendmeeting in Manhattan. Die verliep wel minder voortvarend als zijn overtocht. Hij probeerde een manager voor zijn optredens aan de haak te slaan, maar ving bot.

Aan de overkant stond een verbaasde agent hem op te wachten. Die leek het nog allemaal wel cool te vinden, maar de New York Waterways kon er minder mee lachen: "Wat bezielde jou, wou je verdomme vandaag sterven, misschien?"

Het filmpje werd alles samen al meer dan een miljoen keer bekeken.