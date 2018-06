Man in onderbroek steelt de show op tarmac van luchthaven Jolien Lelièvre JM

27 juni 2018

13u50

Bron: VTM
Op de luchthaven van Atlanta heeft een 19-jarige man, die in zijn onderbroek op de tarmac rondliep, heel wat opschudding veroorzaakt. De politie kwam uiteindelijk ter plaatse en arresteerde de man.

De 19-jarige man klom over het hek de tarmac op en klom nadien op de vleugel van een vliegtuig dat zich aan het klaarmaken was om te vertrekken. Hij zou ook op de ramen gebonkt hebben. Even later loopt de man in zijn onderbroek rond op de tarmac en roept hij iets naar de passagiers van het vliegtuig.

De man zou eerder het vliegtuig verlaten hebben, maar wilde weer aan boord komen. Toen dat niet lukte werd de man licht hysterisch. Maar volgens de piloot van het vliegtuig was de man nooit een passagier.

Arrestatie

De politie kwam ter plaatse en kon de man arresteren. Hij werd later aangeklaagd voor het verstoren van de openbare orde en obstructie van de politie.

De luchthaven liet via twitter nog weten dat het incident geen impact had op het vliegverkeer van de luchthaven.