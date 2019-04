Man gaat naar de winkel...met zijn dromedaris Redactie

11 april 2019

Klanten van een dierenwinkel in het Amerikaanse Michigan keken vreemd op toen plots een dromedaris binnenstapte. Jeffrey leeft in de lokale zoo. Zijn trainer had hem naar de winkel gebracht om het dier te wegen, zodat de exacte hoeveelheid medicatie en vaccinatie kon bepaald worden voor de dromedaris.