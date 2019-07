Man droomt steeds dat hij stikt. Hij ontdekt wat er aan de hand is als hij camera naast bed zet KVDS

25 juli 2019

16u58 0 Het Leukste van het Web Een man die ’s nachts steeds maar weer droomde dat hij geen lucht kreeg, heeft op een toevallige manier ontdekt hoe dat kwam. Lomphonten Lomphontan uit Thailand installeerde een camera in huis om zijn kat in de gaten te houden als hij uit werken was en toen hij die op een nacht op zijn bed had gericht, werd duidelijk wat er precies aan de hand was.

Toen hij de beelden bekeek, zag Lomphonten hoe zijn aanhankelijke kat Achi naar hem zat te kijken tot hij in slaap gevallen was. Vervolgens klauterde het dier op zijn borst en nadat het met een poot gecheckt had of zijn baasje wel degelijk sliep, ging hij vol op zijn gezicht liggen.

Grappig

“Ik vond het best grappig toen ik het zag”, verklaarde de man aan de nieuwssite The Dodo. “Ik vind het eigenlijk superschattig dat hij me zo graag ziet.”





De geweldige beelden dateren al van eerder dit jaar, maar ze gingen pas viraal toen iemand ze maandag postte op Twitter. Daar werden ze al 1,4 miljoen keer geliket. Meer dan 370.000 mensen deelden de foto’s. En de meesten vinden het hilarisch: “Je kat probeert je te vermoorden”, klink het onder meer. En: “Dit is tegelijk schattig en beangstigend.” (lees hieronder verder)

“I couldn’t breathe when I slept so I installed a camera” pic.twitter.com/DDhP0OweoW Greed(@ stluis_htx) link

Uit de commentaren blijkt ook dat het best een herkenbare situatie is. “Mijn kat deed dat vroeger ook bij mij”, vertelt iemand. “Ik ontdekte wat er aan de hand was toen ik eens wakkerschrok uit een droom waarin ik stikte en merkte dat hij helemaal uitgestrekt op mijn gezicht lag.”

En iemand anders zegt nog: “Ik ben midden in de nacht al eens wakker geworden terwijl mijn kat neus aan neus met me stond en me recht in de ogen staarde.”