Man doet huwelijksaanzoek aan kersverse bruid nog eens over op de assen van hun uitgebrande huis jv

09 juli 2018

12u15

Bron: Reuters 0 Het leukste van het web Liefde is... je kersverse bruid opnieuw ten huwelijk vragen nadat je huis volledig is afgebrand en je de trouwringen terugvond in de assen. Dat vond alvast Ishu Rao, die acht maanden geleden in het huwelijksbootje stapte met Laura. Vrijdag ging hun huis in Santa Barbara in vlammen op, gisteren ging Ishu voor de tweede keer op de knie voor zijn Laura.

Californië wordt zwaar geteisterd door bosbranden. In Goleta was het huis van Ishu en Laura Rao vrijdag een van de tien woningen die volledig uitbrandden. Het pasgetrouwde koppel kwam gisteren de trouwring van Laura zoeken. Ze had die 's avonds uitgedaan voor het slapen gaan, waarna de brand in alle hevigheid begon te woeden en het paar amper de tijd had om levend aan de vlammen te kunnen ontsnappen, samen met Ishu's tienerdochters, hun drie honden en hun kat. Toen de 48-jarige Ishu de ring terugvond, knielde hij voor Laura (39) om haar opnieuw ten huwelijk te vragen.

"Ze is de mooiste vrouw die ik ooit heb gekend, ze is de lijm van onze familie en ik ben gek op haar", zei Ishu nadien. "Als ik dus een lach op haar gezicht kan toveren, dan doe ik dat gewoon." Het werden tranen, weliswaar van geluk, temidden van de ramp die hen overkwam.

Voor Laura plaatste Ishu zo alles weer in perspectief. "Het nam mijn verdriet weg en herinnerde mij eraan wat het belangrijkste is in het leven: de mensen rondom jou".

Brandweerman Mike Eliason was erbij op het moment dat Ishu zijn liefdevolle gebaar stelde. Eliason nam een foto en die moést wel op Twitter belanden. "Het was echt een bijzonder moment, uit de assen", zei hij.

En o ja, ze zei natuurlijk 'ja'.