Man die herstelt van operatie wordt wakker met onbekende knuffelende kat naast hem

Bron: Bored Panda 62 Het leukste van het web Vaak voelen dieren heel goed aan wat wij mensen nodig hebben en in het geval van een man die herstelde van een operatie, was dat blijkbaar een deugddoende knuffel. Nieuw-Zeelands parlementslid Andrew Falloon tweette een schattige foto van zijn vader die net ontslagen was uit het ziekenhuis en een dutje deed. Een kat dutte heerlijk mee en verschafte troost alsof hij nooit iets anders had gedaan. Maar de vader had zelf geen kat. Nooit gehad trouwens. Maar wie was dan deze fantastische mantelzorger met hoge aaibaarheidsfactor die op kousenvoeten het huis was binnengeslopen?

Volgens Falloon had zijn moeder de deur op een kier gelaten waarna de viervoeter wellicht zijn kans schoon had gezien om naar binnen te gaan. “Mama kwam thuis en vond ze samen in de zetel. Ze nam de foto vooraleer ze mijn vader wekte. Hij was erg verrast om de knuffelende viervoeter te zien”, vertelde de Nieuw-Zeelander.

Falloon deelde afgelopen zondag het hartverwarmende beeld op Twitter. Het knuffelende duo raakte duidelijk een gevoelige snaar want het kiekje ging in geen tijd viraal. Miljoenen mensen hebben de foto ondertussen al gezien.

Ziggy

De mysterieuze kat bleek uit de buurt te komen en Ziggy te heten. Ze hadden hem eerder al in de tuin opgemerkt, maar het was de eerste keer dat hij was binnengeslopen en op de schoot van de man was gesprongen. “Mijn vader is normaal niet echt dol op katten, maar dat zal nu wel veranderd zijn”, grapte Falloon. “Ziggy heeft duidelijk mijn vader ‘geadopteerd’. Hij mag mijn ouders zo vaak bezoeken als hij wil. Hij is altijd welkom.”

