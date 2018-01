Man bouwt 75 meter lange sneeuwpiste in tuin sam

12u39

Bron: KameraOne 1

Terwijl veel plaatsen in de Verenigde Staten ongewoon veel sneeuw krijgen, bleef deze man uit Tennessee op zijn honger zitten. Will Kaiser knutselde daarom een eigen sneeuwmachine in elkaar die de helling naast zijn woning veranderde in een uit de kluiten gewassen piste van een slordige 75 meter lang.

rv