Mama van twee laat agent via Facebook weten dat ze haar nier afstaat voor hem: “Ik viel op mijn knieën en begon te huilen” jv

07 februari 2019

12u35

Bron: ABC News 0 Abbie Dunkle (35) uit Illinois besloot haar nier af te staan aan om het leven te redden van de voor haar tot dan totaal onbekende Ryan Armistead, een 33-jarige politieagent uit Missouri. Ze had op Facebook gezien dat hij een donor zocht, en via dezelfde weg liet ze hem ook weten dat zij dat zou zijn.

Ryan Armistead, papa van de vijfjarige Gregory, kreeg vier jaar geleden te horen dat hij aan een zeldzame auto-immuunziekte leed, een nierfilterontsteking die bekend is als de ziekte van Berger. Daardoor raakten zijn nieren zodanig beschadigd dat hij volgens de artsen een niertransplantatie nodig had. Armisteads vrouw Jessica ging meteen op zoek naar een donor en stelde een Facebookpagina op. Ze riep mogelijke kandidaten met bloedgroep O op om zich te laten testen en na te gaan of ze al dan niet een match met haar echtgenoot zouden vormen.

Abbie Dunkle, een mama van twee kindjes, wou altijd al donor zijn om iemand uit de nood te helpen. Ze zag een kans toen ze het verhaal van Armistead via de regionale pers hoorde. “Het was zoiets waarvan ik dacht: ‘laat ik gewoon eens bellen en zien waar we uitkomen’. Hij heeft een zoontje van vijf, ongeveer de leeftijd van mijn zoon”, zegt Dunkle.

Met de steun van haar echtgenoot Steve nam ze contact op met het ziekenhuis, liet zich in december testen en bleek een match te zijn met Armistead. Ze legde zelfs al een datum voor de operatie vast, nog voor ze via Facebook een berichtje stuurde naar Ryan Amristead.

“Ik viel letterlijk op mijn knieën en begon te huilen”, zegt Armistead over het moment waarop hij het goede nieuws vernam. “Ik had al zo lang zitten wachten en toen nam Abbie contact op en bleek ze alles al in orde te hebben gebracht.”

Twee weken geleden vond de transplantatie plaats. De twee gezinnen zijn intussen goed bevriend. “We zijn eigenlijk familie van elkaar nu”, besluit Dunkle. “Hij is erg dankbaar. Hij bedankt in zowat elk gesprek opnieuw.”