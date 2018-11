Mama ontdekt tepelpiercings van dochter na röntgenfoto’s Raluca Peca

03 november 2018

13u42

Bron: Metro 0 Het leukste van het web We hebben allemaal wel al eens iets gedaan zonder het aan onze ouders te vertellen, maar Sydney Allen (20) werd op een zeer originele manier betrapt. Haar tepelpiercings werden blootgesteld op een röntgenfoto in het ziekenhuis, tot de grote verrassing van haar mama.

Syndey besloot om in de zomer twee tepelpiercings te laten zetten, een verjaardagscadeau van haar zus. Omdat haar moeder “een beetje conservatief is” en “tatoeages en piercings” haat, besloot ze om het een geheim te houden. Geen probleem, dacht Sydney, aangezien ze goed verstopt zaten onder haar kledij, maar de aap kwam uit de mouw tijdens een routinecontrole in het ziekenhuis.

De 20-jarige tiener lijdt aan syringomyelie, een zeldzame neurologische aandoening waarbij het ruggenmerg wordt aangetast, en dus ging ze langs om te controleren of alles in orde was met haar ruggengraat. Ze nam haar mama mee als morele steun, maar vergat dat de röntgenfoto meer zou laten zien dan haar beenderen.

“Mijn moeder zag mijn piercings toen de röntgenfoto verscheen en de dokter en ik hysterisch begonnen te lachen,” getuigd Sydney. Ondertussen heeft de mama vrede gesloten met de beslissing van haar dochter, hoewel ze eerst wel een beetje was geschrokken. (lees verder onder de foto)

Nadat Sydney haar avontuur op Twitter postte, ging het snel viraal. Verschillende mensen vonden het eveneens hilarisch, maar Sydney is door haar tweet ook in contact gekomen met mensen die aan dezelfde aandoening lijden. “Het is een vrij zeldzame ziekte en ik heb nog nooit met iemand van mijn leeftijd gesproken die het ook heeft, dus het was echt geweldig om tips en doktersverwijzingen uit te wisselen.” Eind goed, al goed.

