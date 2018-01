Maakt dit een einde aan de handdoekenrace tussen Britten en Duitsers in vakantieoorden? ep

29 januari 2018

09u34

Bron: Telegraph, The Sun 0 Het leukste van het web Toeristen die voor 8 uur ’s ochtends aan het zwembad staan te wachten om de beste ligstoel te bemachtigen, het is nog steeds schering en inslag in vakantieoorden als Gran Canaria, de Spaanse Costa’s of de Turkse Riviera’s. Vooral de Britten blijken fervente (lees: irritante) handdoekleggers te zijn. Gevolgd door de Duitsers, maar zij hadden één voordeel: bij Thomas Cook kunnen ze al enkele jaren voor 25 euro extra hun ligstoel een week voor vertrek reserveren. Het reisagentschap heeft nu ook goed nieuws voor de Britse toeristen.

Het is de bron van stress voor heel wat vakantiegangers: aan het zwembad aankomen om te ontdekken dat jij de enige was die de wekker niet heeft gezet en verplicht in een verscholen hoekje ver van het zwembad moet gaan liggen. Britten die de race met de handdoeken willen vermijden, kunnen vanaf nu voor 25 euro een ligstoel op voorhand reserveren als ze een vakantie bij Thomas Cook boeken. Duitse klanten van het reisagentschap kunnen al enkele jaren voor een extraatje op hun twee oren slapen op vakantie.

Een woordvoerder legt uit hoe de optie stress kan wegnemen bij Britse reizigers. “De druk om vroeg op te staan en met je handdoek een ligstoel te reserveren kan erg groot zijn. In ruil voor een klein bedrag kun je uitslapen, wetende dat je plaatsje aan het zwembad verzekerd is.”

Thomas Cook houdt 20 procent van de ligstoelen vrij voor reservaties, de rest blijft vrij voor de andere vakantiegangers. Het reisagentschap zal in februari de optie uittesten in drie hotels in Lanzarote, Gran Canaria en Fuerteventura. Tegen de zomer zal de optie beschikbaar zijn in 30 hotels. Klanten krijgen een e-mail met de vraag of ze een stoel willen reserveren zes dagen voor ze vertrekken . Ze krijgen dan een kaartje van het zwembad te zien met een kompas, zodat ze kunnen inschatten hoe de zon op verschillende tijdstippen staat.

Onderstaand filmpje van vorige zomer toont hoe vakantiegangers nog steeds om 8 uur 's ochtends een sprintje trekken om hun handdoek op de beste strandstoel te leggen.