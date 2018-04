Maak kennis met Karamel: de eerste eekhoorn met prothese Rob Van herck Daimy Van den Eede

03 april 2018

23u40

Bron: VTM NIEUWS 242 Het leukste van het web Turkse dokters hebben een eekhoorn een prothese gegeven, om hem opnieuw te laten lopen. En dat is de eerste keer ooit dat dat gebeurt.

Eekhoorn Karamel verloor zijn voorste pootjes toen hij een in een val voor wilde dieren kwam te zitten. De dokters beslisten om zijn leven te redden en ontwikkelden een alternatief, op maat van Karamel.

Na twee operaties, waarvan de eerste zes uur duurde, is het resultaat er: Karamel kan terug lopen, of rollen. En dat gaat goed. Alleen in de bomen klimmen, zal niet meer lukken.