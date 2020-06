Luikenaar fopt iedereen met foto van “mama en papa in 1955" Matthias Van den Bossche

05 juni 2020

18u30 14 Het leukste van het web Het leek de start van een prachtig Belgisch internetsprookje, maar is tijdig doorprikt door enkele alerte filmfans. Velen voelen zich serieus in het ootje genomen, anderen vinden het net een geslaagde grap.

Luikenaar Benoît Dalmans postte donderdagnamiddag een foto van een jong koppeltje op Facebook en hoopte de rechtmatige eigenaar te vinden. Hij verklaarde het plaatje gevonden te hebben op de parking van een Aldi-filiaal in Boncelles, een deelgemeente van Seraing. Als enige aanwijzing stond op de achterkant de boodschap “Mama en papa in 1955" geschreven, luidde het.

Vooral Benoîts bijhorende oproep viel massaal in de smaak: “Komaan vrienden, help ons de persoon te vinden die nu serieus ongelukkig moet zijn, en laat voor één keer zien dat Facebook wel voor iets goeds dient” (vrij vertaald).

16.000 keer gedeeld

Die oproep bleef niet in dovemansoren, in tegendeel. De foto werd meer dan 16.000 keer gedeeld en kreeg bijna 900 hartjes. Ook Nederlandstalige Facebookgebruikers pikten het bericht op. Iedereen hoopte de rechtmatige eigenaar te vinden. Misschien kwamen we zelfs te weten wie degenen op de foto waren.

Filmliefhebbers strooiden echter terecht roet in het eten. “Ze lijken wel uit de toekomst te komen”, klonk het eerst nog in subtiele reacties. De twee zijn gewoon acteurs Lea Thompson en Crispin Glover uit Back To The Future. In de kaskraker uit 1985 belandt ‘Marty McFly’ (Michael J. Fox) met de tijdmachine van Dr. Emmett ‘Doc’ Brown per ongeluk in 1955 (wat ook een hint had moeten zijn). Hij verstoort daardoor de ontmoeting tussen zijn eigen vader en moeder. Die laatste blijkt zelfs een oogje op hem te hebben, waardoor ‘Marty’ mogelijk nooit geboren wordt.

De sciencefictionfilm is ettelijke keren op televisie uitgezonden, wat niet wegneemt dat vele mensen in de grap trapten. “Nu je het zegt, ik dacht al ik ze ergens van kende”, reageerde een beetgenomen Antwerpenaar.

Ook de kleurenfoto had misschien al een belletje moeten doen rinkelen. Kleurenfotografie bestond al decennia, maar de gewone consument kon er pas vanaf de jaren zestig gebruik van maken.



