Ludieke bloemlezing: misschien moeten ook deze bordspelen dan maar een ander uiterlijk krijgen? FT

04 april 2018

18u20

Bron: Facebook 0 Het leukste van het web 'Kolonisten van Catan' is niet langer, nu de fabrikant van het gezelschapsspel heeft beslist de naam te veranderen. "Waanzin, azijnpisserij", zeggen sommigen die ook met andere bordspelen even aan het experimenteren gingen. Een ludieke bloemlezing.

- Bij Monopoly worden straten niet langer verkocht, de straat is nu van iedereen

- Bij schaken wordt enkel nog met pionnen gespeeld, een koning en koningin zijn niet meer van deze tijd

- Vier Op Een Rij wordt Twee Op Een Rij. Kwestie van mensen met een laag IQ ook de kans te geven eens te winnen

- De moord in Cluedo verheerlijkt geweld. Vanaf vandaag gaan we op zoek naar wie waarmee gekieteld werd in welke kamer (de pluim, het donsje, een graanhalm)

- Ganzenspel wordt Pionnenspel. Het lag al lang op hun lever

- Bij Twister moeten de bollen minstens twee meter uit elkaar liggen, kwestie van geen ongewenste intimiteiten in de hand te werken

- In het kader van een inclusief gelijkekansenbeleid zullen op elke zijde van een dobbelsteen voortaan zes ogen te vinden zijn. Hoewel we nog in overleg zijn met de dyscalculieliga om de dobbelsteen gewoon zes lege vlakken mee te geven

- Risk wordt bij wet verboden

- Mens Erger Je Niet wordt Mens Erger Je Wel