Luchthaven Taiwan nodigt mensen uit om in vliegtuig te komen zitten mvdb

11 juli 2020

12u54

Bron: CNN 6 Het leukste van het web Taiwanezen die het nemen van een vliegtuig te hard missen, hebben zich ingeschreven voor een unieke wedstrijd van de Taipei International Airport. Uitgeloten gelukkigen mochten begin deze maand langs de incheckbalie, door de security en plaatsnemen in het vliegtuig. Opstijgen deed het toestel niet, het ging louter om het plezier van het boarden te beleven, zeggen de initiatiefnemers.



Taiwan kon met heel vroege en strenge quarantainemaatregelen het aantal coronadoden sterk beperken. Bijna alle vliegtuigen staan al maanden aan de grond. De luchthaven riep vorige maand een merkwaardige loterij in het leven waarbij winnaars mochten langskomen voor een ‘luchthavenbeleving’. Zevenduizend Taiwanezen deden mee, 180 van hen bemachtigden een plaatsje voor een van de drie ‘vluchten’.

Het personeel van China Airlines (de grootste luchthavenmaatschappij van Taiwan, niet te verwarren met Air China, de vliegmaatschappij van de Chinese Volksrepubliek, red.) heette op 2 juli de eerste zestig gelukkigen welkom op de luchthaven, de tweede grootste van de hoofdstad.



Een voor een moesten ze met hun ‘ticket’ langs de incheckbalie. Ze doorliepen vervolgens de reguliere veiligheidsprocedure en moesten dus met hun eventuele bagage langs de scanner. Nog voor ze aan boord gingen, kregen ze uitgebreid veiligheidsvoorschriften rond Covid-19 te horen. Na een bezoek aan de parfum- en drankwinkels in de passagierszone, brak ten slotte het hoogtepunt aan: de groep, uiteraard met mondmaskers aan, mocht plaatsnemen in de zetels van een A330-vliegtuig. De prijswinnaars kregen voldoende tijd om dit uitgebreid te filmen en te fotograferen.

Een maaltijd aan boord bleek te riskant, een drankje kon wel. Terug in het luchthavengebouw, kregen ze een lunch voorgeschoteld. Het opzet van de wedstrijd was de zeventigste verjaardag van de luchthaven in de verf te zetten. Het ging om een eenmalig initiatief, andere vliegmaatschappijen overwegen om een vervolg te breien aan de nepvluchten.