Love is in the air: deze piloot gaat op speciale missie voor Valentijn TTR

14 februari 2018

15u35

Bron: Business Insider UK, Flightradar24 0 Het leukste van het web "Love is in the air" moet een piloot van Virgin Atlantic letterlijk gedacht hebben. Het vliegtuig maakte wel een erg bijzondere tekening, zo ontdekten diverse vliegtrackers op de radar. Het blijkt om een Valentijnsstunt te gaan.

Het vliegtuig was opgestegen vanaf de luchthaven van Gatwick, niet ver van Londen, en vloog in de vorm van een groot hart boven de zee. Dat schrijft Flightradar24, een website die de koersen van vliegtuigen volgt. Ze zagen de tekening verschijnen en publiceerden het beeld op Twitter.

Verschillende Twitteraars bekritiseren Virgin Atlantic omdat ze zo onnodig brandstof verspillen, wat slecht is voor het milieu. De vliegmaatschappij laat echter weten dat het een testvlucht was waarbij geen onnodige kilometers werden gemaakt. "We hebben gewoon de route een beetje gewijzigd zodat de piloot in de vorm van een hartje vloog", aldus de vliegmaatschappij. Er waren geen passagiers aan boord.

❤️ ✈️ @VirginAtlantic is drawing a giant heart in the sky to celebrate #ValentinesDay2018 ✈️ ❤️



Follow live at https://t.co/g2xxOPgLRK pic.twitter.com/k8PgCkstZP Flightradar24(@ flightradar24) link