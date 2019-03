Lottoblunder brengt gelukzak miljoenen op jv

26 maart 2019

16u52

Bron: news.com.au 0 Het leukste van het web Een Australische lottospeler zag zijn blunder stevig verzilverd. Hij kruiste dezelfde nummers aan op zijn twee deelnamebiljetten, per ongeluk. En laat nu net die combinatie de winnende geweest zijn! Er was nog een derde - of tweede, zo u wil - winnaar, zodat de gelukzak zich dus op twee derde van de prijzenpot mocht verheugen. Goed voor een slordige 29,4 miljoen euro.

Hoeveel geluk kan je hebben? In het geval van een man uit de Australische staat Victoria: véél. De anonieme kerel diende per ongeluk twee keer een Oz Lotto-biljet in met dezelfde cijfercombinatie waarmee hij al dertig jaar speelt. En het waren diezelfde getalletjes die op de winnende balletjes verschenen.

De Division One Jackpot stond op 70 miljoen Australische dollar, of ruim 44 miljoen euro. Er waren drie winnende lottotickets verkocht, elk goed voor 14,7 miljoen euro. Een daarvan behoorde toe aan iemand uit de Tasmaanse hoofdstad Hobart, de twee andere aan de kerel uit Victoria, die omschreven werd als “een hard werkende man uit St. Albans”. Door zijn vergissing was het voor hem dus dubbel prijs en werd hij zomaar eventjes 29,4 miljoen euro rijker.

Geen speciale cijfers, tot nu

Hij begon net door te hebben dat hij een van de winnaars was, toen de organisatie van de loterij hem opbelde. “Je meent het!” was zijn reactie. “Beeld ik mij iets in? Ik heb het net zelf gecheckt en weet wat u mij gaat vertellen. Ik ben sprakeloos, ik kan het niet geloven. Ik heb net gedaan met werken vanavond.” En dan kreeg hij ook nog eens te horen dat hij twee keer gewonnen had, wat hij tot op dat moment niet besefte. “Ik speel elke week”, zei hij. “Ik kruis mijn cijfers altijd zelf aan, maar heb ze nooit op iets bijzonders gebaseerd. Ze waren ook nooit speciaal, tot nu natuurlijk.”

Pensioen

En dan dé hamvraag: wat gaat hij doen met het geld? “Ik heb wat tijd nodig om het te laten bezinken”, zegt hij. “Misschien ga ik wel met pensioen. Of misschien eerst een nieuw huis, of een vakantie. Ik zal het zeker delen met mijn familie.”

De andere winnaar had zich niet geregistreerd en het is nog wachten tot hij of zij zelf naar voren treedt.

De mega jackpot van 70 miljoen dollar was de grootste van dit jaar voor Oz Lotto. Het bedrag was zeven weken op rij aangegroeid omdat er zo lang geen winnaars waren.

