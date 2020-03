Loslopende leeuw in Spanje blijkt hond mvdb

09 maart 2020

14u20 4 Het leukste van het web Even paniek in het Spaanse Molina de Segura. De politie kreeg zaterdagochtend verontruste bewoners aan de lijn die meenden een loslopende leeuw te hebben gezien in de straten van de gemeente in de zuidoostelijke regio Murcia.

Agenten kamden de omgeving uit, maar een blonde vleeseter was nergens te bespeuren. Ze konden even later iedereen geruststellen. De leeuw bleek een hond, namelijk een heel groot exemplaar dat van ver voor een leeuw kon doorgaan. De baasjes hadden hun viervoeter klaarblijkelijk maar een halve knipbeurt gegeven. Agenten konden de hond probleemloos benaderen. Aan de hand van zijn identificatiechip worden nu de eigenaars opgespoord.





