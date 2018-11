Los jij onze maandagpuzzel op? Zoek de spionnen kg

12 november 2018

08u00

Bron: The Guardian 0 Het leukste van het web We trappen de week zoals altijd op gang met een maandagpuzzel. Voor de breinbreker van deze week ben je op zoek naar eventuele spionnen in de kringen van de president. Kan jij achterhalen wie van de adviseurs liegt?

De president komt te weten dat er in zijn team van adviseurs mogelijk verraders zijn geslopen. Hij roept je op om zo snel mogelijk te ontdekken wie van zijn zes raadslieden mogelijk spionnen zijn.



Je ondervraagt elke persoon afzonderlijk over wie volgens hen loyaal is en wie een verrader kan zijn. Dat levert de volgende statements op:



Mevrouw A: “F is loyaal, E is een verrader.”



Meneer B: “A is loyaal.”



Mevrouw C: “F is loyaal, B is een verrader.”



Meneer D: “C is loyaal, B is een verrader.”



Mevrouw E: “D is een verrader.”



Meneer F: “A is loyaal.”

De loyale adviseurs zijn over het algemeen te vertrouwen. Ze hebben het sowieso bij het juiste eind wanneer ze een verrader aanduiden - maar ze kunnen wel iemand anders valselijk als loyaal bestempelen. De verraders zijn absoluut niet te vertrouwen: zij geven altijd foute informatie.

Vraag

Hoeveel verraders zijn er?

Oplossing

Er zijn vier verraders (A, C, D, F) en twee loyale adviseurs (B en E).

Er zijn verschillende manieren om dit raadsel op te lossen, aldus bedenker Alex Bellos, maar een ‘trial and error’-methode is het makkelijkst. We nemen om te beginnen even aan dat mevrouw A loyaal is en de waarheid spreekt.



Ga je met die gedachte in het achterhoofd alle relevante statements af, dan is E een verrader, wat betekent dat D loyaal is, wat betekent dat B een verrader is. Maar meneer B zegt dat A loyaal is, wat niet kan kloppen als B een verrader is: dan zou hij immers liegen.

Neem je echter aan dat A een verrader is, dan kom je wel uit op een sluitend antwoord. In dat geval is E loyaal en F een verrader. Daaruit volgt ook dat D een verrader is, terwijl B loyaal is en C een verrader. Nu kloppen alle statements wel. A, C, D en F zijn dus de verraders; B en E zijn de loyale adviseurs.

Meer over Alex Bellos