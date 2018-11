Los jij onze maandagpuzzel op? Zoek de oppervlakte kg

26 november 2018

08u00

In deze opgave zijn we op zoek naar de grootte van het gekleurde deel van de zeshoek. Natuurlijk kan je een gokje wagen, maar kan je je oplossing ook meetkundig staven?

Op de onderstaande figuur zie je een regelmatige zeshoek. In de zeshoek zijn enkele diagonalen doorgetrokken om een gekleurde parallellogram te maken.

Vraag

Welk deel van de zeshoek is gekleurd? Met andere woorden: hoeveel ruimte van de zeshoek neemt het gekleurde vlak in?

Oplossing

Eén derde van de zeshoek is gekleurd.



Door het parallellogram in twee driehoeken te delen, kan je zien dat het gekleurde deel evenveel plaats inneemt als de rechthoek aan de zijkant.

Je kan de rechthoek eveneens indelen in driehoeken. Een zeshoek bestaat eigenlijk uit zes gelijkzijdige driehoeken. In bovenstaande figuur is de rechthoek in vier kleine driehoekjes ingedeeld (fijne stippellijntjes): samen twee van de gelijkzijdige driehoeken.



Dat betekent dat het gekleurde deel even groot is als twee van de in totaal zes gelijkzijdige driehoeken waaruit de zeshoek bestaat. Het gekleurde deel is dus één derde van de totale oppervlakte.