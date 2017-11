Los jij onze maandagpuzzel op? Zoek de omtrek avh

Het leukste van het web Elke week schotelen wij jou een puzzel voor, de ene al wat moeilijker dan de andere. De puzzel van deze week is niet zo moeilijk, maar een beetje denkwerk is wel vereist. Weet jij de omtrek van de grote rechthoek?

Opzet

Een rechthoek is onderverdeeld in 9 kleinere rechthoeken. In sommige van die rechthoeken staat hun respectievelijke omtrek.

Vraag

Wat is de omtrek van de grote rechthoek?

De oplossing vind je onderaan dit artikel.

Oplossing

