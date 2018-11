Los jij onze maandagpuzzel op? Zoek de omtrek van het huis kg

05 november 2018

08u00

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web We trappen de week weer op gang met een maandagpuzzel. In deze opgave schotelen we je een grondplan voor van een huis en vier tuinen. Kan jij de omtrek van het huis berekenen?

Hieronder zie je het grondplan van een grillig gevormd huis (wit) met vier vierkante tuinen (groen) op een vierkante oppervlakte van 400 m².

Wat is de omtrek van het huis?

Oplossing

De omtrek van het huis is 80 meter.

In de opgave staan enkele cruciale aanwijzingen. Ten eerste: de volledige oppervlakte is vierkant. Daardoor kunnen we de omtrek van de volledige lap grond berekenen. Om de omtrek te berekenen met behulp van de oppervlakte van het vierkant, nemen we de vierkantswortel.



√400 = 20



Eén zijde is 20 meter lang. De volledige omtrek van het stuk grond is dus 80 meter.



Daarnaast verklapt de opgave dat ook de tuinen vierkant zijn. Een vierkant heeft vier gelijke zijden, dus de buitenste zijden van de tuinen (de stippellijnen) zijn gelijk aan de buitenmuren van het huis (de volle lijnen).



Het huis heeft dus een even grote omtrek als de totale lap grond: 80 meter.