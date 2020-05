Los jij onze maandagpuzzel op? Zoek de grootste oppervlakte kg

04 mei 2020

08u00

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web Een nieuwe week, een nieuwe maandagpuzzel. Kan jij zien welke figuur de grootste oppervlakte inneemt? Bewijs het hieronder.

Bekijk de bovenstaande figuur. In beide halve cirkels zie je gekleurde vierhoeken. Welke vierhoek neemt de grootste oppervlakte in: het groene vierkant of de twee blauwe vierkanten? En hoe kan je het bewijzen?

Oplossing

De twee blauwe vierkanten nemen de grootste oppervlakte in.

Dat kan je bewijzen door beide figuren te spiegelen tot je volwaardige cirkels krijgt. Dan al valt op dat er veel meer oppervlakte van de cirkel wordt ingenomen door de blauwe vierkanten.

Dat wordt bevestigd wanneer we de cirkels draaien en vervolgens weer in de helft knippen. De twee resulterende driehoeken hebben dezelfde basis, maar de blauwe driehoek heeft een grotere hoogte, en dus een grotere oppervlakte.