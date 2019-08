Los jij onze maandagpuzzel op? Zo snel kan een gerucht de ronde doen kg

19 augustus 2019

08u00

Bron: The Guardian 0 Het leukste van het web We vliegen de week weer in met een maandagpuzzel. Zet je grijze massa aan het werk: kan jij ontdekken hoe snel een gerucht de ronde kan doen tussen vrienden?

Acht vrienden hebben elk een ander gerucht gehoord. Ze zijn allemaal op een andere plaats en kunnen enkel communiceren via sms, maar willen elkaar zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk inlichten.



Wat is in theorie het kleinste aantal sms’en dat verstuurd moet worden voor iedereen op de hoogte is van elk gerucht?



Let op: een sms kan in dit geval niet naar meerdere personen tegelijk worden verstuurd, zonder elke sms afzonderlijk te tellen. Als je één sms naar twee personen tegelijkertijd zou sturen, zou dat met andere woorden tellen als twee berichten.

Oplossing

Er moeten minstens veertien sms’en worden verstuurd.

De meest efficiënte strategie is om iemand als “centrale roddelhub” aan te duiden. Dat zegt wiskundige Bobby Seagull, die het raadsel voorstelde in The Guardian.



Er zijn acht vrienden. Iedereen moet eerst zijn gerucht naar de hub sturen: dat zijn zeven sms’en in totaal.



Eens de hub alle stukjes informatie heeft, stuurt hij alle informatie – inclusief zijn eigen gerucht – terug naar de anderen. Dat zijn opnieuw zeven sms’en. Veertien dus in totaal.