Los jij onze maandagpuzzel op? Wiskunde uit het eerste leerjaar

24 december 2018

08u00

Bron: Eonline.com, Twitter 0 Het leukste van het web We trappen de week op gang met een maandagpuzzel. In deze puzzel schotelen we je een opgave uit het eerste leerjaar voor. Een makkie, alleen is niet iedereen het eens over de oplossing.

Moeder Louise Bloxham uit het Verenigd Koninkrijk deelde de onderstaande opgave van haar kind even geleden op het internet. “Heb je deze al gezien? Jaar 2 (het eerste leerjaar in België, nvdr)!!”, schreef ze erbij.

De opgave luidt als volgt:



Er zit een aantal mensen op de trein. 19 mensen stappen af aan de eerste halte. 17 mensen stappen op. Nu zitten er 63 mensen op de trein.

Vraag

Hoeveel mensen zaten er aan het begin op de trein?

Oplossing

Er zaten aan het begin 65 mensen op de trein.



Als je even nadenkt is deze opgave echt niet moeilijk. Je kan het best terugwerken. Er zitten 63 mensen op de trein aan het einde van de opgave, en 17 van hen zijn net opgestapt. Dus:



63 - 17 = 46



Daarbij tellen we de 19 mensen die de trein verlieten:



46 + 19 = 65



Toch zijn enkele internetgebruikers niet overtuigd van de oplossing.



Zij merken op dat de opgave technisch gezien niet vraagt om het aantal passagiers op het moment dat de trein de eerste halte bereikt, maar “aan het begin”. Ze beargumenteren dat het juiste antwoord eigenlijk 46 is.

@LouiseBloxham @MichaelRosenYes They should make it clear what "first stop" means! Departure station = 46, 1st stop on journey = 65... Neil Summerville(@ NeilSummerville) link

Anderen gaan uit van een wel erg letterlijke interpretatie en menen dat de trein “aan het begin” altijd leeg is.

@LouiseBloxham @MichaelRosenYes Surely it was empty to begin with? 😜 Paul Crockford(@ CrockfordPaul) link

Eén puzzelaar merkt tot slot ook fijntjes op dat de bestuurder van de trein niet werd meegeteld. Volgens hem betekent dat dat het juiste antwoord ook 1 of 66 kan zijn. Wat denk jij?