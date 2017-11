Los jij onze maandagpuzzel op? Wie wint, O of X? avh

Het spelletje tic tac toe (bij ons soms boter-kaas-en-eieren genoemd) is heel simpel. Speler 1 mag enkel O’s op het spelbord zetten, speler 2 enkel X’en. Het doel van het spel is om drie op een rij te halen. Speler 1 moet dus 3 O’s op een rij op het bord zien te zetten, speler 2 3 X’en.

De vraag is heel simpel. Kan O in dit scenario een overwinning uit de brand slepen?

En zo ja, hoe?

De oplossing vind je hieronder.

Oplossing

Zet O in een hoek. Speler 2 moet vervolgens een X in de tegenovergestelde hoek zetten. Nu kan je een O in de andere hoek zetten. Nu heb je twee keer twee O’s op een rij. Speler 2 kan je dus onmogelijk nog blokkeren.

