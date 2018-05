Los jij onze maandagpuzzel op? Wie van de drie is Jan? kg

14 mei 2018

08u00

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web Start de week door je grijze massa aan het werk te zetten. In deze maandagpuzzel bezoeken we een eiland met wel heel eigenaardige bewoners. Kan jij achterhalen wie van hen Jan is?

Opzet

Je bezoekt een eiland met slechts drie bewoners. De bewoners hebben een bizarre manier van communiceren ontwikkeld: één van hen liegt altijd, terwijl de andere twee altijd de waarheid vertellen.

Je weet daarnaast dat één van de bewoners Dries heet en één van hen Jan is, maar je weet niet wie wie is.

Eilandbewoner A zegt: "Ik ben Dries."

Eilandbewoner B zegt: "Ik ben Jan niet."

Eilandbewoner C zegt: "Dries liegt."

Vraag

Kan jij achterhalen wie Jan is?

Oplossing

Eilandbewoner C is Jan.

Om het antwoord te vinden, kan je best het rijtje afgaan terwijl je alle mogelijkheden overweegt.

Optie 1: Als eilandbewoner A Jan is, dan is hij de leugenaar. De andere twee, waaronder Dries, moeten de waarheid spreken, maar dat is onmogelijk aangezien eilandbewoner C beweert dat Dries liegt.

Optie 2: Stel dat eilandbewoner B Jan is, dan liegt hij. Opnieuw is dat echter onmogelijk volgens de voorwaarden: aangezien eilandbewoner C zegt dat Dries liegt en eilandbewoner A zegt dat hij Dries is, moet één van de twee liegen.

Optie 3: Eilandbewoner C is Jan. In dat geval spreken bewoners A en B de waarheid, waarbij eilandbewoner A Dries heet. Bewoner C, Jan, is de leugenaar.

