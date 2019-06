Los jij onze maandagpuzzel op? Wie slim is, ziet meteen de oplossing kg

03 juni 2019

08u00

We trappen de nieuwe week op gang met een maandagpuzzel. Soms moet je het niet ver gaan zoeken om de oplossing te vinden. Kijk maar naar deze figuur.

Op de figuur zie je twee overlappende vierkanten. Het grotere vierkant (met zijde van 5) is zo geplaatst dat de hoek precies in het midden van het kleinere vierkant (met zijde van 4) staat.



De ene zijde van de rode vierhoek meet 3.

Vraag

Wat is de oppervlakte van de rode vierhoek?

Oplossing

De oppervlakte is 4.

Deze opgave komt al langer voor op het internet, maar wiskundige Presh Talwalkar kwam op zijn blog Mind Your Decisions met een heel elegante oplossing op de proppen.



Omdat de hoek van het grotere vierkant precies in het midden van het kleinere vierkant staat, is het rode gedeelte één vierde van het vierkant. Dat zie je wanneer je de lijnen van de vierhoek doortrekt.



Je kan het grotere vierkant nog roteren, maar zolang de hoek op hetzelfde punt staat, is het overlappende gedeelte precies een kwart van de oppervlakte. Dat de ene zijde van de vierhoek een lengte van 3 heeft, is eigenlijk niet relevant.



Dat maakt het heel makkelijk om de rode oppervlakte te berekenen, want we weten de afmetingen van het kleine vierkant:



(4 * 4)/4 = 4

Nog niet overtuigd? Bekijk de onderstaande video om de uitleg stap voor stap te volgen.