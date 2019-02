Los jij onze maandagpuzzel op? Wie slim is, verliest geen geld in dit spelletje kg

18 februari 2019

08u00

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web We trappen de week op gang met een maandagpuzzel. Het cliché wil dat veel kraampjes op de kermis het niet echt zo nauw nemen met fairplay. Maar kan je ook uitleggen waarom je beter geen geld geeft aan het onderstaande spelletje?

Je wilt een keer meespelen met een kansspel op de kermis. In het spel moet je drie bingoballetjes uit een zak trekken. In de zak zitten in totaal vijf balletjes, genummerd van één tot vijf.



Je moet betalen om deel te nemen. Als de som van de drie ballen uitkomt op een oneven getal, dan win je geld dubbel terug. Als het uitkomt op een even getal win je niets.

Vraag

Is het waarschijnlijker dat je wint of verliest? Waarom?

Oplossing

De kans is groter dat je verliest, omdat het waarschijnlijker is dat de som van de ballen op een even getal uitkomt.

Er zitten vijf ballen in de zak (1 - 5) en je trekt er drie uit. Dat levert drie scenario’s op:



Even + even + oneven = oneven getal



Even + oneven + oneven = even getal



Oneven + oneven + oneven = oneven getal

Twee van die scenario’s eindigen op een oneven getal, dus het kan lijken alsof dat de meest voorkomende uitkomst zal zijn. Maar niet elk scenario is even waarschijnlijk.

‘Even + even + oneven’ kan enkel bij drie mogelijke combinaties: (2, 4, 1) of (2, 4, 3) of (2, 4, 5).



‘Even + oneven + oneven’ kan voorvallen bij zes mogelijke combinaties: (2, 1, 3) of (2, 1, 5) of (2, 3, 5) of (4, 1, 3) of (4, 1, 5) of (4, 3, 5).



‘Oneven + oneven + oneven’ is enkel mogelijk bij één combinatie: (1, 3, 5).

Dat betekent dat er in totaal vier combinaties mogelijk zijn waarbij de eindsom een oneven getal is. Bij de zes overige combinaties is de som even. Dat betekent dat je meer kans hebt om te verliezen dan om te winnen.

Meer over sport