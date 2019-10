Los jij onze maandagpuzzel op? Wie is wie? kg

21 oktober 2019

08u00

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web Het is weer maandag, en dat betekent: een nieuwe maandagpuzzel. We beginnen de week zoals gewoonlijk met een doordenkertje. Kan jij achterhalen wie welke kleur draagt in deze opmerkelijke vergadering?

Op de wekelijkse vergadering schuiven meneer Paars, meneer Blauw en meneer Rood aan tafel. Ze zijn allemaal uitgedost in een fleurig hemd. De ene draagt een paars hemd, de andere rood en tot slot draagt iemand ook blauw.



Meneer Blauw is de eerste die dat opmerkt. "Hebben jullie al gemerkt dat we allemaal een hemd dragen met een kleur die verschillend is van onze naam?”



De man in het rode hemd antwoordt: "Inderdaad, meneer Blauw, dat zag ik ook net!”

Welke kleur heeft het hemd dat meneer Blauw draagt?

Oplossing

Meneer Blauw draagt een paars hemd.

We weten namelijk dat meneer Blauw geen blauw hemd draagt, aangezien hij opmerkt dat hij niet dezelfde kleur draagt als zijn naam aangeeft. Dat betekent dat er nog twee kleuren overblijven: rood of paars.



De man in het rode hemd heeft echter net geantwoord op zijn vraag, dus rood valt af. Meneer Blauw kan dus enkel nog een paars hemd dragen. Een makkie!