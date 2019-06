Los jij onze maandagpuzzel op? Wie heeft de hamster? kg

10 juni 2019

08u00

Een nieuwe week, een nieuwe maandagpuzzel. Hier is een variatie op de beruchte puzzel van Einstein over een straat vol vreemde bewoners. Kan jij achterhalen wie een hamster heeft als huisdier?

Het raadsel draait om vier buurtbewoners: Dante, Annie, Carlos en Becca. Zij wonen elk in een ander gekleurd huis (rood, oranje, groen of rood) en hebben elk een ander huisdier (een papegaai, hagedis, hamster of vis). Hieronder wat je weet.



1. Annie woont niet in het rode huis.



2. De vis woont in het oranje huis. Het huis is niet van Annie.



3. Becca heeft de hagedis en woont niet in het gele huis.



4. Dante’s huis is rood.



5. De hamster woont in het gele huis.

Vraag

Wie heeft de hamster als huisdier?

Oplossing

Annie heeft de hamster.

Er zijn zoals gewoonlijk verschillende manieren om dit raadsel op te lossen. Je kan bijvoorbeeld beginnen om alle informatie in een rooster te gieten. Je weet waar de vis en hamster zitten, waar Annie en Becca niet wonen en welk huis van Dante is.

Daarna is aanwijzing nummer drie cruciaal. We weten immers dat Becca de eigenaar is van de hagedis. Dat betekent dat ze niet in het oranje huis kan wonen (want daar zit de vis). Dus moet ze in het groene huis wonen, samen met haar hagedis. Er blijft nog maar één huisdier over: de papegaai. Die kan enkel bij Dante horen.

Daarna wordt alles meteen duidelijk. Carlos woont in het oranje huis (want daar kan Annie niet wonen) en Annie woont tot slot in het gele huis. Zij is dan de eigenaar van de hamster.