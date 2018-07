Los jij onze maandagpuzzel op? Wanneer verjaart Katrien? kg

16 juli 2018

08u00

We vliegen er weer in met een pittige maandagpuzzel. De volgende keer iemand je vraagt wanneer je verjaart, kan je misschien deze eens uitproberen. Wees dan niet verbaasd als het windstil blijft op de bewuste dag: de kans dat ze de juiste datum achterhalen, is klein. Raad jij het wel?

Opzet

Jan, Bruno en Katrien zijn goede vrienden. Op een dag beseffen Jan en Bruno dat ze geen idee hebben wanneer Katrien verjaart. Omdat ze alle drie liefhebbers zijn van raadsels, besluit Katrien haar verjaardag niet gewoon te vertellen, maar de twee mannen te presenteren met een aartsmoeilijke opgave.

Luidop zegt ze: “De dag van mijn verjaardag is gelijk aan of kleiner dan de maand van mijn verjaardag.” Daarna verklapt ze aan elk van de mannen een getal: aan Jan de dag, en aan Bruno de maand. Ze weten niet van elkaar welk getal de andere heeft gekregen.

Jan zegt eerst: “Bruno kan niet weten wanneer Katrien verjaart.”

Bruno denkt daarop even na en zegt: “Jan kan ook niet weten wanneer Katrien verjaart.”

Zo wisselen ze elkaar een tijdlang af; elk zegt dezelfde zin opnieuw tot Bruno plots een ingeving krijgt. “We kunnen nu allebei weten wanneer Katrien verjaart. Dat was het langst mogelijke gesprek dat we konden hebben voor we het antwoord konden raden.”

Vraag

Wanneer verjaart Katrien?

Antwoord

Katrien verjaart op 7 juli.

Eigenlijk is dit raadsel niet moeilijk, maar kan het wel even duren voor je alle mogelijkheden hebt geëlimineerd. We beginnen bij het begin: er zijn twaalf maanden in een jaar. Aangezien Katrien heeft gezegd dat de dag van haar verjaardag gelijk is aan of kleiner is dan de maand, kunnen we aannemen dat de maximale waarde van de dag 12 is. Dat betekent dat zowel Bruno als Jan een getal tussen 1 en 12 hebben gekregen.

Onthoud: Jan kreeg de dag van de verjaardag te horen, Bruno de maand. De enige manier waarop Bruno ook de dag kan weten, is wanneer hij een 1 kreeg: in dat geval zou de dag gelijk of kleiner zijn aan 1, wat enkel kan betekenen dat Katrien verjaart op 1 januari.

Maar Jan zegt eerst dat Bruno onmogelijk kan weten wanneer Katrien verjaart, wat betekent dat hij weet dat Bruno geen 1 te horen kreeg. En dat kan alleen maar als Jan een getal kreeg dat groter is dan 1. Als Jan een getal groter dan 1 kreeg, dan weet hij ook dat Bruno een getal groter dan 1 kreeg, aangezien de waarde van de dag altijd kleiner is dan de maand. Katrien verjaart dus al zeker niet op 1 januari.

Daarna zegt Bruno dat Jan niet kan weten wanneer Katrien verjaart. Het enige scenario waarin Jan nu al had kunnen weten in welke maand Katrien verjaart, zou zijn als hij 12 te horen kreeg als waarde van de dag. Aangezien de dag gelijk aan of kleiner dan de maand zou zijn, zou Katrien verjaren in de twaalfde maand: december. Maar Bruno zegt dat Jan het antwoord onmogelijk kan weten, en om dat te zeggen moet Bruno een waarde hebben gekregen van 11 of kleiner. Dus we kunnen 12 en 12 december uitsluiten.

Wanneer de mannen hetzelfde blijven zeggen, kunnen we ook februari en 2 elimineren, en november en 11. Op het moment dat Bruno tot slot het antwoord ontdekt, zegt hij dat de twee mannen het langst mogelijke gesprek hebben gevoerd. Dat betekent dat het gesprek doorging totdat juni en 6 uitgesloten werden: enkel juli en 7 blijven over.

