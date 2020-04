Los jij onze maandagpuzzel op? Waag je aan het onmogelijke raadsel van onze militaire inlichtingendienst ES

20 april 2020

08u00

Een nieuwe week, een nieuwe maandagpuzzel. Deze week schotelen we je één van de puzzels van onze militaire inlichtingendienst voor. Een stevige uitdaging, zelfs voor ervaren puzzelaars.

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) stelde eind vorig jaar voor het tweede jaar op rij een verzameling aartsmoeilijke puzzels voor. Puzzelaars konden hun oplossingen insturen, alleen of in teamverband. Bijna 200 teams gingen de uitdaging aan. Intussen is ook een winnaar bekendgemaakt: een 26-jarige student uit Nederland. De puzzelkampioen volgt een Master-opleiding Applied Physics aan de Universiteit Twente in Enschede en is in zijn vrije tijd een fanatiek puzzelaar.

Hieronder stellen we één van de vele opgaven voor. Heb je na deze breinbreker zin in meer? Hier kan je alle puzzels van de tweede editie terugvinden.

Opgave

We zoeken een datum en het antwoord op de verstopte vraag.

Oplossing

De datum is 25 April 1719. Het antwoord op de verstopte vraag is 28.

We beginnen door de digitale klokken te veranderen naar analoge klokken: zet de getallen om in wijzers. Maak voor het gemak de kleine en lange wijzer even lang. De wijzers staan ook exact op de plaats van het getal. Als je dit volledig uittekent krijg je de volgende tekening:

Deel één van het antwoord wordt dan al duidelijk: de datum is 25 April 1719. Dit is de datum van de eerste uitgave van het boek Robinson Crusoë.

Maar we zijn ook nog op zoek naar een vraag: die zit verstopt in de overgebleven klokken. De klokken vormen letters via het semafooralfabet, het communicatiemiddel waarbij je communiceert met vlaggen door je gestrekte armen in bepaalde posities te houden. Met wat fantasie kan je in de wijzers van de klok ook de letters van het semafooralfabet zien.

Als je elke overblijvende klok omzet in een letter, dan krijg je “hoeveel semafoorklokken zijn er”. Het antwoord is hier dus 28. Dit is trouwens ook het aantal jaren dat Robinson Crusoë vastzat op een eiland.