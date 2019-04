Los jij onze maandagpuzzel op? Waag je aan een puzzel van Mensa kg

01 april 2019

08u00

Bron: Mensa.co.uk 0 Het leukste van het web We vliegen de week weer in met een maandagpuzzel. Deze breinkraker werd eigenlijk gemaakt voor leden van Mensa, maar misschien kan jij ‘em ook oplossen?

Deze puzzel werd bewerkt op basis van een opgave van de Britse tak van Mensa. Op de afbeelding zie je een figuur met vijftien cijfers en één vraagteken. Kan jij ontcijferen wat er op de plaats van het vraagteken moet komen?

Oplossing

Op de plaats van het vraagteken hoort 5.



In elk vakje is het de bedoeling dat je de twee cijfers aan de rechterkant vermenigvuldigt. Het product vormt de cijfers aan de linkerkant. Niet moeilijk, maar je moet er maar opkomen.



In het vakje met het vraagteken wordt het dus:



6 * 9 = 54