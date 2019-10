Los jij onze maandagpuzzel op? Vul het juiste symbool in kg

28 oktober 2019

08u00

Bron: Mensa.org.uk

Hoe goed kan jij hoofdrekenen? Vul de onderstaande formule aan met de juiste operator: plus, minus, vermenigvuldiging of deling.

Elk vraagteken in de formule moet vervangen worden door een teken. Je kan kiezen uit: optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (x) of delen (:). Elk symbool kan slechts één keer gebruikt worden. Vergeet even de bewerkingsvolgorde en reken enkel van links naar rechts.



3 ? 8 ? 2 ? 5 ? 8 = ?



Wat is de hoogste en de laagste mogelijke uitkomst?

Oplossing

De hoogste uitkomst is 27 en de laagste is -21.



Vergeet niet dat je in deze opgave enkel van links naar rechts rekent, ongeacht de volgorde van de operatoren. Om de uitkomst van 27 te halen, gebruik je deze formule:



3 : 8 - 2 + 5 x 8 = 27



-21 krijg je als je de volgende formule gebruikt:



3 : 8 + 2 - 5 x 8 = -21