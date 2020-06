Los jij onze maandagpuzzel op? Vul het juiste symbool in Redactie

15 juni 2020

08u00

Een nieuwe week, een nieuwe maandagpuzzel. Zet je hersenen aan het werk en probeer uit te vissen wat je hieronder in moet vullen om het grootste getal te scoren.

Hieronder zie je een reeks getallen:



8 ? 5 ? 2 ? 6 ? 3 = ...

Elk vraagteken in de formule moet vervangen worden door een teken. Je kan kiezen uit: optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (x) of delen (:). Elk symbool kan slechts één keer gebruikt worden. Vergeet even de bewerkingsvolgorde en reken enkel van links naar rechts.

Wat is het grootst mogelijke getal dat je als uitkomst kan bereiken?

Oplossing

36.



8 + 5 : 2 x 6 – 3 = 36