Los jij onze maandagpuzzel op? Vind het antwoord op deze simpele meerkeuzevraag kg

15 oktober 2018

08u00

Bron: The Guardian 0 Het leukste van het web We zetten de week in met een maandagpuzzel. Het raadsel van deze week draait om één eenvoudige meerkeuzevraag. Kan jij uitvissen wat het juiste antwoord is?

Klaar? Hieronder de opgave. Lees de vraag en alle antwoorden goed.



Welk antwoord in de lijst is het correcte antwoord op deze vraag?



1. Al de onderstaande opties.

2. Geen van de onderstaande opties.

3. Al de bovenstaande opties.

4. Eén van de bovenstaande opties.

5. Geen van de bovenstaande opties.

6. Geen van de bovenstaande opties.

Oplossing

Antwoord 5 is het correcte antwoord.

Je lost dit raadsel het best op door elk statement apart te overlopen en gaandeweg opties te schrappen. Antwoord 1 kan je meteen vergeten: als antwoord 1 correct is, zou ook antwoord 2 moeten kloppen, maar dat zegt het tegenovergestelde van antwoord 1. En als antwoord 1 fout is, dan is ook antwoord 3 fout.



Als antwoord 2 zou kloppen, dan moeten behalve 3 ook 4, 5 en 6 fout zijn. Maar als antwoord 4 fout is, dan kan het statement niet kloppen, namelijk dat één van de bovenstaande opties (waaronder 2) juist is. En dus is 2 ook fout. Nu je weet dat 1, 2 en 3 fout zijn, kan je ook 4 schrappen.



Er blijven dan nog twee statements over: 5 en 6. Antwoord 6 kan niet juist zijn, aangezien het het eigen statement tegenspreekt. Enkel antwoord 5 is nog mogelijk.