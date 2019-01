Los jij onze maandagpuzzel op? Vind de zware biljartbal kg

07 januari 2019

08u00

Bron: Puzzlefry.com 0 Het leukste van het web We zetten de week goed in met een maandagpuzzel. Dit raadsel is een klassieker. Kan jij ontdekken welke poolbal zwaarder is dan de rest?

Wanneer je je kerstboom op zolder zet, vind je een oude set poolballen waar nog acht ballen van overblijven. De ballen voelen identiek aan, maar je weet nog dat één bal iets zwaarder is dan de rest.



Op je zolder vind je ook een antieke weegschaal met twee armen. Je bent er vrij zeker van dat het ding het begeeft als je het meer dan twee keer gebruikt.

Vraag

Kan je ontdekken welke bal iets zwaarder is dan de rest door de weegschaal maar twee keer te gebruiken?

Oplossing

Je kan in twee beurten de zwaardere bal vinden als je de set poolballen in drie groepen verdeelt.

Verdeel de acht ballen in drie groepen: drie ballen in groep A, drie ballen in groep B en twee ballen in groep C.



Weeg eerst groep A en groep B. Er zijn twee uitkomsten mogelijk.



1. Beiden groepen zijn even zwaar

Indien groep A en B exact evenveel wegen, dan weet je dat de zwaardere bal in groep C zit. Weeg beide ballen uit groep C. Eén van hen is de zwaardere bal.

2. Eén groep is zwaarder

Stel bijvoorbeeld dat groep A meer weegt dan groep B: weeg in dat geval twee ballen uit groep A en laat de derde even aan de kant liggen.



Met wat geluk weegt één van de twee iets zwaarder: dan is dat de afwijkende bal. Zijn de twee ballen echter ook even zwaar? Dan weet je dat de overblijvende bal (die je niet hebt gewogen) zwaarder is.