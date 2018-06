Los jij onze maandagpuzzel op? Vind de valse munten kg

25 juni 2018

08u00

Bron: Popular Mechanics 0 Het leukste van het web Zet de week goed in met onze maandagpuzzel. Deze week word je door de koning gevraagd om een zak met vals geld op te sporen. Je krijgt maar één kans, dus denk twee keer na voor je je aan dit raadsel waagt.

Opzet

Op een dag roept de koning alle knappe koppen van het land op, en daar hoor jij natuurlijk ook bij. Het koningshuis kampt namelijk met een vervelend probleem: bij het betalen van de belastingen heeft iemand een zak vals geld afgegeven. De zak met valse munten is al naar de schatkamer gebracht en belandde daar tussen 99 nagenoeg identieke zakken met echt geld. De enige manier waarop je de zak met valse munten nog kan terugvinden, is door het gewicht. Je weet immers dat de echte munten exact 1 gram wegen, terwijl een valse munt 1,01 gram weegt.

Er is een grote weegschaal die je kan gebruiken, maar de koning heeft weinig geduld en verbiedt je om de weegschaal meer dan één keer te gebruiken. Het is bovendien een digitale weegschaal en geen twee-armige balans.

Vraag

Eén van de honderd zakken in de schatkamer is gevuld met valse munten die exact 1,01 gram wegen. Hoe kan je ontdekken in welke zak de valse munten zitten door maar één keer de weegschaal te gebruiken?

Oplossing

Nummer de zakken van 1 tot 100. Uit elke zak neem je het aantal munten dat overeenkomt met dat nummer: neem één munt uit de eerste zak, twee uit de tweede, enzovoort. Leg alle munten op de weegschaal.

Als alle munten exact 1 gram wegen, dan zou je op 5050 gram moeten uitkomen: het aantal munten dat je op de weegschaal hebt gelegd. De valse munten wegen echter 1,01 gram per stuk, waardoor het totale gewicht iets meer zal zijn.

Daardoor verklapt het gewicht hoeveel valse munten er op de weegschaal liggen, en dus ook uit welke zak ze komen. Is het gewicht 5050,01, dan komt de valse munt uit de eerste zak. Kom je uit op 5050,23, dan is zak 23 gevuld met valse munten. Als het uiteindelijke gewicht 5051 bedraagt, dan komen de valse munten uit zak 100.