Los jij onze maandagpuzzel op? Twee brandende touwen

17 september 2018

08u00

Bron: Popular Mechanics We zetten de week in met een maandagpuzzel. Dit is een klassieker. Je hebt enkel twee touwen en een vuurtje ter beschikking om exact 45 minuten uit te meten. Weet jij hoe?

Je hebt twee touwen. Elk touw brandt volledig op in exact één uur. Maar beide touwen zijn verweerd en niet overal even dik. Ze branden dus aan een variabel tempo: op sommige plaatsen wat sneller en op andere wat trager. Het enige dat je zeker weet, is dat ze allebei in één uur volledig in vlammen opgaan.



Het enige wat je nog bij je hebt, is een aansteker.

Vraag

Hoe meet je exact 45 minuten uit?

Oplossing

Dit kan een bedrieglijk raadsel zijn. Omdat de touwen niet aan een constant tempo branden, kan je niet zomaar een touw aansteken en wachten tot dat ongeveer driekwart opgebrand is.

Dus ga je als volgt te werk. Steek één touw in brand door beide uiteinden tegelijkertijd aan te steken. Het zal dertig minuten duren voor het touw opgebrand is, ongeacht het variabele tempo van de vlammen. Tegelijkertijd steek je het andere touw aan, dit keer aan één uiteinde.

Wanneer het eerste touw volledig is opgebrand, heeft het tweede touw nog dertig minuten te gaan. Steek onmiddellijk het tweede uiteinde van het tweede touw aan. Het duurt nu nog vijftien minuten voor dat is opgebrand. Van zodra ook het tweede touw in de as is gelegd, weet je dat er exact 45 minuten zijn gepasseerd.