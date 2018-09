Los jij onze maandagpuzzel op? Steek de brug over voor de tijger komt kg

03 september 2018

08u00

We starten de week zoals gewoonlijk met een maandagpuzzel. In dit raadsel moet je zo snel mogelijk een gammele touwbrug oversteken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hopelijk heb je geen hoogtevrees...

Je bent een avontuurlijke reiziger en spendeert je vakantie in het Indiase regenwoud. Je gezelschap bestaat uit nog drie andere personen: een gids, een jonge vrouw en een oudere man. Tijdens een nachtelijke tocht door de jungle komen jullie aan een touwbrug. Eén blik op de brug maakt duidelijk dat het ding in erbarmelijke staat is: de touwen kunnen amper twee personen tegelijk ondersteunen.



Terwijl je met je reisgezellen bespreekt wie het eerst de oversteek maakt, klinkt er geritsel in het struikgewas achter je. “Een Bengaalse tijger!”, weet de gids, die verbazingwekkend goed is in het herkennen van roofdieren aan de hand van geritsel. Volgens zijn schatting is het dier nog een kwartier verwijderd van je groep. Snelheid is geboden, en jullie moeten allemaal over de touwbrug. Maar dat is niet zo simpel.



Iedereen zal immers aan een andere snelheid de brug kunnen oversteken. De gids is het snelst: hij zal er één minuut over doen. De vrouw doet er twee minuten over, jij vijf minuten en de oudere man acht minuten. Bovendien moet je altijd je weg kunnen verlichten met een zaklamp, hoewel er slechts één exemplaar is voor de hele groep. Daarom moet er telkens iemand terug om de zaklamp te brengen naar de mensen die de brug nog niet hebben overgestoken.

Vraag

In welke volgorde moeten jullie oversteken als het niet langer dan vijftien minuten mag duren voordat de hele groep de andere kant heeft bereikt?



Hier is nog een kort overzicht van de voorwaarden die je in je achterhoofd moet houden:



1. De brug kan maar twee mensen tegelijkertijd ondersteunen



2. De gids doet één minuut over de oversteek, de vrouw twee minuten, jij vijf minuten en de oudere man acht minuten



3. Iemand moet altijd terug met de zaklamp: je kan niet over de brug zonder licht

Oplossing

De meesten zullen aannemen dat het verstandig is om de snelste persoon, de gids, heen en weer te laten lopen met de zaklamp om tijd te winnen. Dat is echter niet zo. Het verstandigst is net om de twee traagste personen (jij en de oudere man) samen te laten oversteken. In dat geval moet er wel al iemand aan de andere kant staan om de zaklamp snel terug te brengen.

Een mogelijke oplossing begint als volgt: je stuurt de gids (één minuut) samen met de vrouw (twee minuten) en de zaklamp het eerst over de brug. Er zijn dan in totaal twee minuten voorbij. Roep de gids terug met de zaklamp. Er zijn dan drie minuten gepasseerd.



Je neemt de zaklamp over en maakt zelf (vijf minuten) met de oudere man (acht minuten) de oversteek. Dat zijn acht minuten erbij, dus in totaal elf minuten. Stuur de vrouw (twee minuten) die aan de andere kant wachtte nog eens over brug om de zaklamp terug te brengen naar de gids. Dat maakt dertien minuten.



Tot slot steken ook de vrouw (twee minuten) en de gids (één minuut) met de zaklamp de brug voor een laatste keer over. Er zijn dan vijftien minuten voorbij. Jullie hebben de oversteek gemaakt en de tijger heeft jullie net gemist.