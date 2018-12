Los jij onze maandagpuzzel op? Slechts één op de twee kan dit raadsel juist oplossen kg

Bron: Brilliant.org 0 Het leukste van het web We vliegen de week weer in met een maandagpuzzel. Het raadsel van deze week draait om een loopwedstrijd. Zeker is dat Bob met het goud gaat lopen, maar weet jij met hoeveel voorsprong?

Bob, Tom en Jos nemen deel aan een loopwedstrijd van één kilometer. Elke man loopt aan een constant tempo, maar de één loopt wat sneller dan de ander.



Nadat Bob één vierde kilometer gelopen heeft, ligt hij 25 meter voor op Tom.



Nadat Tom een halve kilometer achter de rug heeft, heeft hij een voorsprong van 20 meter op Jos.

Vraag

Hoeveel voorsprong heeft Bob op Jos wanneer Bob de finish bereikt?

Oplossing

Bob heeft een voorsprong opgebouwd van 136 meter wanneer hij de finish bereikt.



Slechts 57 procent van de gebruikers die zich aan deze puzzel op Brilliant.org waagden, duidde van de eerste keer het correcte antwoord aan. Er zit namelijk een klein addertje onder het gras. Hieronder hoe je de puzzel wél juist oplost.



Na 250 meter ligt Bob al 25 meter voor op Tom. Dat betekent dat hij na één kilometer (de totale lengte van de race) een voorsprong van 100 meter heeft.



Tom had op Jos een voorsprong van 20 meter na 500 meter lopen, en dus lijkt het logisch om gewoon die afstand te verdubbelen. De wedstrijd is ten slotte één kilometer lang. Maar wanneer Bob de eindmeet oversteekt, ligt hij honderd meter voor op Tom. Tom heeft op dat moment maar 900 meter gelopen.



Daarom ligt Tom maar 9/10 (of 900/1.000) van de totale afstand (40 meter) voor op Jos. De voorsprong op dat moment wordt dus:



40 * (9/10) = 36



Dat, gecombineerd met de voorsprong die Bob al had op Tom, betekent dat de totale voorsprong van Bob 136 meter bedraagt.

