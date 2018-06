Los jij onze maandagpuzzel op? Russische roulette met een twist kg

11 juni 2018

08u00

Deze keer waag je je kans in een potje Russische roulette. Veel berust op geluk, maar je kan je slaagkansen wél een handje helpen - als je erin slaagt om het hoofd koel te houden, tenminste.

Opzet

Stel, je hebt een torenhoge schuldenberg opgebouwd bij de plaatselijke maffia. Je hebt echter geluk, want de baas heeft een zwak voor breinbrekers. Hij daagt je uit voor een spelletje Russische roulette, en belooft al je schulden kwijt te schelden als je wint.

Er zit echter een addertje onder het gras: in de revolver zitten niet één, maar twee kogels. Terwijl de maffiabaas de revolver laadt, kan je zien dat er zes kamers zijn in de cilinder en dat de kogels naast elkaar zitten. De maffiabaas draait aan de cilinder, richt de revolver op zijn hoofd en haalt de trekker over. De revolver klikt, maar vuurt geen kogel af.

Daarna richt de maffiabaas zich tot jou. Voor hij de revolver doorgeeft, vraagt hij je: “Wil je dat ik nog eens draai aan de cilinder? Of haal je meteen de trekker over?”

Vraag

Welke optie kan je het best kiezen als je de twee kogels wilt vermijden?

Antwoord

Je beste gok is om niet meer te draaien aan de cilinder.

Denk terug aan hoe de kogels geladen zijn: er zijn er twee, en ze zitten naast elkaar. Je weet ook dat de eerste kamer leeg was, aangezien de revolver geen kogel heeft afgevuurd tijdens de eerste beurt. Dat betekent dat er maar vier mogelijke manieren zijn waarop de kogels geordend kunnen worden:

1. xKKxxx

2. xxKKxx

3. xxxKKx

4. xxxxKK

Kijk je naar de tweede plaats in elk rijtje - met andere woorden: jouw beurt - dan zie je dat enkel optie 1 daar een kogel heeft zitten. De kans dat de revolver afgaat tijdens jouw beurt is één op vier, of 25 procent.

Als je vraagt om nog een keer te draaien aan de cilinder, dan begin je met een schone lei. In de revolver zitten nog steeds twee kogels en zes kamers, dus heb je twee kansen op zes of een kans van 33 procent dat het wapen afgaat tijdens jouw beurt.