Los jij onze maandagpuzzel op? Rekenen met servies

24 september 2018

08u00

We starten de week weer met een maandagpuzzel. Laat je servies en weegschaal maar in de kast staan: dit raadsel moet je uit je hoofd uitrekenen. Kan jij de laatste vergelijking vervolledigen?

Op de bovenstaande afbeelding zien we een paar vergelijkingen met kannen, flessen, borden en een mok. Elke weegschaal is perfect in balans. Op de laatste moet je echter nog wat mokken bijtellen voor je het evenwicht vindt.

Vraag

Hoeveel mokken moeten er aan de rechterkant van de laatste weegschaal worden gezet om de schaal in balans te krijgen?

Oplossing

Eén kan weegt evenveel als drie mokken.

De afbeelding geeft alle informatie die je nodig hebt. Allereerst:



1 kan = 1 fles, en dus geldt ook 2 kannen = 2 flessen.



We kunnen dan ook afleiden hoeveel borden één kan weegt:



2 flessen = 3 borden, en dus ook 2 kannen = 3 borden

1 kan = 1,5 bord



Daaruit valt ook af te leiden hoeveel mokken één bord weegt:



1 kan = 1 bord + 1 mok

1 mok = 0,5 bord



En dus weten we hoeveel mokken nodig zijn om de weegschaal met de kan in balans te brengen:



1 kan = 3 mokken