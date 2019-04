Los jij onze maandagpuzzel op? Rekenen in de file kg

08 april 2019

08u00

Een nieuwe week is aangebroken en dat betekent natuurlijk ook een nieuwe maandagpuzzel. Hopelijk stond jij vanochtend niet in de file, maar kan je wel het raadsel van de wachtende auto's oplossen.

Een lange rij auto’s staat te wachten voor een rood licht. Er staan drie keer zoveel witte auto’s als blauwe auto’s. Er zijn acht rode auto’s meer dan blauwe en vier zwarte auto’s minder dan rode. Er staan in totaal negen zwarte auto’s te wachten.

Vraag

Hoeveel witte auto’s zijn er?

Oplossing

Er staan 15 witte auto’s te wachten.

Dit raadsel is niet moeilijk als je alle gegevens even op papier zet. Dit is wat we weten, waarbij de letters verwijzen naar de kleuren:



w = 3b

r = b + 8

r = z + 4

z = 9



We kunnen dus meteen al omgekeerd beginnen te rekenen. We kunnen het aantal rode auto’s afleiden uit het aantal zwarte auto’s.



r = z + 4

r = 9 + 4

r = 13



Zo kunnen we het aantal blauwe auto’s afleiden.



r = b + 8

r - 8 = b

13 - 8 = b

13 - 8 = 5



En tot slot weten we dat er drie keer zoveel witte auto’s zijn als blauwe, dus:



w = 3b

w = 3 * 5

w = 15